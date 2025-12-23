McTominay si gode il suo Napoli: "Poi Neres ha tirato fuori quella giocata straordinaria..."

“Abbiamo giocato davvero bene, creato tante occasioni e forse avremmo potuto segnare anche di più. Poi David Neres ha tirato fuori una giocata straordinaria”. Scott McTominay si gode il successo del Napoli in Supercoppa Italiana e guarda avanti con grande ambizione. Il centrocampista azzurro ne ha parlato ai microfoni di Thmanyah dopo la vittoria del trofeo: "Nel 3-4-2-1 ho cambiato qualcosa. Prima ero più avanzato, adesso riesco ad arrivare in corsa dentro l’area avversaria. Le occasioni non mancano: per me è fondamentale restare concentrato e dare sempre il massimo”.

E ancora: “Sono davvero felice di aver vinto la Supercoppa. È un successo importante che ci dà ancora più fiducia”. Guardando al futuro europeo, McTominay non nasconde l’ambizione: “In Champions League vogliamo fare il meglio possibile. Le aspettative sono alte e dopo aver vinto Scudetto e Supercoppa devi solo pensare in grande e dare tutto in ogni partita”.

Infine un passaggio sul passato allo Manchester United e sulle parole di Ferguson: “Posso dire solo che qui ho ricevuto una spinta enorme da compagni e allenatore. Questo mi ha aiutato a esprimermi al meglio”, alcune delle parole riportate da tuttonapoli.net.