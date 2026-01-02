Napoli, Meret sta per tornare: c'è una data cerchiata in rosso per il rientro tra i convocati

Il nuovo anno si apre con indicazioni incoraggianti per il Napoli sul fronte degli infortunati. Dopo la breve pausa concessa per Capodanno, la squadra azzurra ha ripreso il lavoro al centro sportivo di Castel Volturno, iniziando la preparazione in vista della trasferta di domenica contro la Lazio allo stadio Olimpico, primo impegno ufficiale del 2026.

Lo staff guidato da Antonio Conte può registrare novità importanti dall’infermeria, su cui fa il punto della situazione l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Beukema e Olivera hanno infatti smaltito i rispettivi problemi fisici e sono tornati a disposizione del gruppo, ampliando le rotazioni in vista di un gennaio fitto di appuntamenti.

Attenzione particolare, però, alla situazione tra i pali. Alex Meret ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni e ora è chiamato soltanto a ritrovare la migliore condizione atletica prima del rientro ufficiale tra i convocati. L’obiettivo realistico è tornare a disposizione a breve: la data cerchiata in rosso resta quella del 14 gennaio, quando al Maradona andrà in scena la sfida di campionato contro il Parma.