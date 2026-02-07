Napoli, Meret: "Ho già vissuto momenti di alternanza. Marassi campo ostico"
Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "Si riparte dall'ultima partita, dall'atteggiamento e dalla voglia di riscattarci. Marassi campo ostico, loro sono in fiducia e hanno bisogno di punti per salvarsi".
Hai la sensazione di poterti giocare il posto?
"Si, ho già vissuto momenti di alternanza. Mi sento bene e farò di tutto per guadagnarmi il posto".
Cambia psicologicamente il rientro di Rrahmani?
"Ha sempre dimostrato di essere un grande giocatore, vista l'emergenza è un bene che sia rientrato ed è importante per noi".
