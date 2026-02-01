Assist di Meret a Vergara in Napoli-Fiorentina: "Bravo lui a controllare e concludere"

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC il giorno dopo la vittoria per 2-1 degli azzurri contro la Fiorentina in campionato. Partita nella quale ha avuto modo anche di fornire l'assist diretto per il gol inaugurale della sfida, quello segnato da Antonio Vergara. E da lì riparte Meret: "Venendo loro uomo su uomo, era importante trovare Rasmus addosso. L'ho cercato, poi lui è stato bravo a proteggere palla e a farla scorrere per l'inserimento di Vergara che è stato bravo a controllare e concludere in porta. Siamo felici per il suo primo gol in Serie A e soprattutto per la vittoria".

Quindi Meret prosegue nella sua intervista, riassumendo così la sfida di ieri tra il suo Napoli e la Fiorentina: "Il gruppo voleva i tre punti stasera per il periodo che stiamo vivendo ed anche per un po' di rivalsa per l'eliminazione in Champions League, della quale ci è dispiaciuto molto. Siamo stati bravi contro una squadra sempre fastidiosa: l'abbiamo gestita bene, forse dovevamo chiuderla prima perché abbiamo avuto diverse occasioni, però siamo contenti". E poi aggiunge: "Fino al 2-0 eravamo pienamente in controllo del match: sul 2-1 è chiaro che le cose si fanno leggermente più difficili. Forse dovevamo essere più lucidi e continuare a gestirla nello stesso modo, ma se avessimo concretizzato le occasioni create avremmo avuto un finale più tranquillo. Erano importanti i tre punti e sono arrivati".

Meret estende lo sguardo allo stato attuale del Napoli: "È un momento di difficoltà, lo dicono i numeri: abbiamo poche sostituzioni ed abbiamo giocato ogni tre giorni tante partite quasi sempre gli stessi. Sicuramente la stanchezza si fa sentire. Ci dispiace tantissimo per l'infortunio di Giovanni (Di Lorenzo, ndr), speriamo che non sia niente di grave, gli facciamo un grande in bocca al lupo e lo aspettiamo presto. Chi scende in campo dà sempre tutto per provare a vincere, speriamo in questa settimana di riuscire a recuperare qualche giocatore, perché è importante e serve per far riposare chi ha giocato tanto".

E quindi conclude Meret: "Dobbiamo ringraziare i tifosi per come ci stanno sostenendo nelle ultime partite, anche dopo l'eliminazione hanno dimostrato grande compattezza e voglia di sostenerci. Noi cerchiamo di dare tutto ogni partita: stando uniti sarà più facile trovare i risultati. Anche per le prossime partite saranno fondamentali".