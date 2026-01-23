Napoli, Neres rischia l'intervento chirurgico. In quel caso i mesi di stop possono diventare 3

In una squadra già intrappolata in una condizione fisica precaria, con muscoli affaticati e infortuni a catena, il Napoli si ritrova improvvisamente a perdere altri uomini chiave. Intanto la Juventus avanza all’orizzonte e il Chelsea si avvicina alle spalle, rendendo il quadro ancora più complesso.

David Neres è destinato a diventare un’assenza ingombrante. Il brasiliano dovrà convivere con l’incertezza legata alle condizioni del tendine e della caviglia sinistra, lo stesso punto che lo aveva tradito contro la Lazio. I tempi di recupero restano un rebus: si va da un minimo di 45 giorni fino a ipotesi che sfiorano i tre mesi, ma ogni previsione resta approssimativa. Adesso, scrive La Gazzetta dello Sport, si dovrà scegliere tra tra terapia conservativa e intervento chirurgico e questa non potrà basarsi solo sulla fretta di rientrare, perché il rischio di ricadute è concreto.

Nel frattempo, Neres non ci sarà. E la sua assenza peserà nelle settimane decisive in cui il Napoli si gioca lo scudetto e la qualificazione in Champions, in un duello diretto anche con il Chelsea. Quella zona tra le linee, alle spalle della punta, rischia di trasformarsi in una terra di nessuno. L’infortunio risale al 4 gennaio, all’Olimpico, nel successo contro la Lazio. Neres aveva incarnato la svolta tattica del nuovo sistema, dando imprevedibilità e ritmo. Ha provato a stringere i denti contro il Parma, ma il dolore è tornato durante gli allenamenti. Lo staff medico invita alla prudenza, Conte conferma il problema tendineo: ora la scelta finale spetta al giocatore, unico arbitro del proprio futuro immediato.