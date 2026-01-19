Ufficiale
Napoli, Nikita Contini ha rinnovato: l'annuncio e i dettagli del nuovo contratto
Il Napoli, in attesa di capire come evolverà il mercato tanto in entrata quanto in uscita, ha rinnovato il contratto del terzo portiere Nikita Contini. Questa la nota della società azzurra in merito:
"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini fino al 30 giugno 2031. Cresciuto nel club azzurro, il 29 dicembre 2023 fa il suo esordio in prima squadra in occasione del match di campionato, al Maradona, contro il Monza. Con il Napoli ha vinto uno scudetto e una supercoppa italiana. Congratulazioni, Nikita!".
