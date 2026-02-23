Napoli, Contini si sfoga: "Che pagliacciata il calcio di oggi. Meglio che ci diamo al ballo"

Durissima presa di posizione da parte di Nikita Contini, terzo portiere del Napoli, dopo quanto successo nel match contro l'Atalanta, che ha visto i partenopei penalizzati dall'arbitraggio di Chiffi, che ha tolto ingiustamente un gol a Gutierrez per fallo di Hojlund su Hien sul risultato di 1-0 per gli uomini di Conte. La Dea ha poi ribaltato il punteggio e vinto 2-1.

In una storia su Instagram, l'italiano con cittadinanza ucraina ha scritto: "Pensiero notturno: però… Che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possano venire ovunque… E chi più ne ha più ne metta, potrei continuare… E non poco… Ma che pagliacciata il Calcio di oggi. O'pallon è na cosa seria! Altrimenti… Meglio che ci diamo al ballo".