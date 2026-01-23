Napoli, Noa Lang è atterrato a Istanbul: "Mi ha colpito la dimensione del Galatasaray"

Noa Lang è atterrato nella notte italiana in Turchia, a Istanbul ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray. All'arrivo è stato intercettato da Sky Sport, che ha raccolto le sue prime impressioni sulla tappa della carriera che lo aspetta: "Sto bene fisicamente e sono molto felice di essere qui, in un grande club. I tifosi mi hanno mandato molti messaggi su Instagram e la cosa che mi ha colpito di più è stata la dimensione della società".

L'olandese lascia il Napoli in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30. Con Conte il feeling non è mai nato del tutto, visto che all'inizio l'ex PSV non giocava mai e poi ha iniziato a farlo, ma in modo discontinuo. Per lui 27 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana e un gol con la maglia azzurra.

L'obiettivo è quello di cercare di rilanciarsi anche in ottica Mondiale, competizione che si disputerà questa estate e alla quale vorrà esserci a ogni costo. Il suo attuale contratto con il Napoli è comunque valido fino al 2030. In carriera ha indossato pure le casacche di Club Brugge, PSV, Ajax e Twente.