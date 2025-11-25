Napoli, notte di Champions nel ricordo di Diego: le Curve preparano l’omaggio a Maradona

Il 25 novembre non è mai un giorno come gli altri a Napoli. Oggi ricorre il quinto anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, il fuoriclasse che ha cambiato per sempre la storia del club e della città. E proprio nella notte di Champions League, con il Qarabag ospite dello stadio che porta il suo nome, il legame tra il Napoli e il suo numero 10 più iconico tornerà a vibrare con forza.

Gli Ultras di Curva A e Curva B hanno infatti organizzato un’iniziativa speciale per ricordare il Pibe de Oro. Un volantino, che sarà distribuito all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta, invita tutti i tifosi a rendere omaggio a Maradona al decimo minuto della partita: un gesto semplice ma potentissimo, sollevare al cielo o indossare qualsiasi simbolo dedicato al Pelusa, dalla sciarpa alla maglia, fino alla bandiera.

Questo il messaggio lanciato dai gruppi organizzati: “25 novembre 2025, 5 anni fa ci lasciava il più grande di tutti i tempi, il nostro Diego. Stasera al decimo minuto alza al cielo o indossa tutto quello che hai: sciarpa, maglia o bandiera. Dobbiamo essere una muraglia in onore del Pelusa. Maradona è della gente!”