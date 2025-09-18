Napoli, novità sul 'Maradona': investimenti, nuove Hospitality e canone che si alza

Nel giorno di Manchester City-Napoli, non si parla solo di calcio giocato ma anche della situazione stadi. In particolare del 'Maradona' e del progetto per il futuro impianto che il presidente Aurelio De Laurentiis ha in mente.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ieri la commissione comunale sullo Sport, presieduta da Gennaro Esposito, ha discusso due delibere legate all’impianto di Fuorigrotta, ufficialmente candidato a ospitare gli Europei 2032.

La prima riguarda lo stanziamento di 355.524,18 euro per completare interventi su sicurezza, efficientamento energetico e accessibilità. La seconda, invece, su richiesta del club azzurro, autorizza l’integrazione della convenzione del 2019: il club avrà l’uso esclusivo di nuovi spazi interni, tra cui due sale Hospitality e la trasformazione degli uffici Gare in una sala Hospitality nella Tribuna d’Onore.

A fronte di questa concessione, il canone annuo pagato dal Napoli al Comune salirà a 887.814,88 euro più Iva.