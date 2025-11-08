Gran Galà del Calcio, quattordicesima edizione: da Carnesecchi a Conte, l'elenco dei premiati
Lunedi 10 novembre al via la XIV edizione del Gran Galà del Calcio. L'evento riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2024/2025, si appresta a vivere la sua cerimonia di premiazione e serata di gala. Si è tenuta questa mattina, presso l'Auditorium AIA - Stadio Città di Arezzo, la presentazione ufficiale. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, quest’anno andrà di scena presso “Villa Talzano Eventi” di Arezzo. Un premio diventato negli anni l'evento più esclusivo del calcio italiano. Una serata che si preannuncia spettacolare grazie anche all’ausilio dei diversi media partner, fondamentali nella realizzazione del format. Tante le stelle del nostro calcio che verranno premiati per la stagione 2024-2025, dando lustro ai meriti sportivi ma non solo, gettando lo sguardo anche al vasto mondo dei Media e della comunicazione. Confermata anche in questa edizione la premiazione dei Miglior 11 di A e B e C e del Miglior Arbtiro VAR. Come ormai da qualche anno, ci sarà anche uno di assoluto prestigio che verrà attribuito proprio a TuttoMercatoWeb.com che per la sezione Media e Informazione si è aggiudicato quella di “Miglior Redazione Sportiva Web”. Di seguito l'elenco completo dei premiati:
PREMI LEGA SERIE A
Miglior Portiere™ Marco CARNESECCHI
Miglior Difensore™ Alessandro BASTONI
Miglior Centrocampista™ Rolando MANDRAGORA
Miglior Attaccante™ Mateo RETEGUI
Miglior Calciatore™ Scott MCTOMINAY
Miglior Giovane Calciatore™ Nico PAZ
Miglior Goal™ Pietro COMUZZO - Ylber RAMADANI
Miglior Procuratore™ Giuseppe RISO
Miglior Allenatore™ Antonio CONTE
Miglior Giovane Allenatore™ Cesc FÀBREGAS - Raffaele PALLADINO
Miglior Responsabile Settore Giovanile™ Massimo TARANTINO
Miglior Responsabile Area Scouting™ Dario ROSSI
Miglior Club™ S.S.C. NAPOLI
Miglior Presidente™ Aurelio DE LAURENTIIS
Miglior Dirigente Sportivo™ Marco DI VAIO
Miglior Direttore Sportivo™ Tony D’AMICO
Miglior Giovane Direttore Sportivo™ Giovanni MANNA
Miglior Team Manager™ Alberto MARANGON
Miglior Addetto Stampa™ Luigi CRIPPA
Miglior Responsabile Comunicazione™ Andrea ANSELMI
Premio Gestione Social™ A.S. ROMA
Miglior Arbitro CAN™ Daniele DOVERI
Miglior Arbitro VAR™ Aleandro DI PAOLO
Miglior Esordiente™ Ange-Yoan BONNY
Miglior Calciatore Rivelazione™ Tommaso BALDANZI
Miglior Giovane Talento™ Alieu NJIE
Premio Club Per Aver Giocato Con Più Calciatori Italiani™ A. C. MONZA
Premio Speciale™ Edoardo BOVE
Premio alla Carriera™ Alessandro FLORENZI - Claudio RANIERI
TOP XI LEGA SERIE A – STAGIONE 2024/2025
Miglior Portiere Top 11™ Mile SVILAR
Miglior Terzino Destro Top 11™ Giovanni DI LORENZO
Miglior Terzino Sinistro Top 11™ Federico DIMARCO
Miglior Difensore Centrale Top 11™ Evan N’DICKA
Miglior Difensore Centrale Top 11™ Francesco ACERBI
Miglior Centrocampista Laterale Destro Top 11™ Riccardo ORSOLINI
Miglior Centrocampista Laterale Sinistro Top 11™ Kenan YILDIZ
Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Samuele RICCI
Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Éderson DOS SANTOS
Miglior Attaccante Top 11™ Marcus THURAM - Moise KEAN
Miglior Attaccante Top 11™ Ademola LOOKMAN
Miglior Mister Top 11™ Cristian CHIVU
PREMI LEGA SERIE A FEMMINILE
Miglior Portiere™ Cecilía Rán RÚNARSDÓTTIR
Miglior Difensore™ Ivana ANDRÉS
Miglior Centrocampista™ Manuela GIUGLIANO
Miglior Attaccante™ Martina PIEMONTE
Miglior Calciatrice™ Cristiana GIRELLI
Miglior Goal™ Barbara BONANSEA
Miglior Club™ JUVENTUS F.C.
Miglior Allenatore™ Massimiliano CANZI
Miglior Presidente™ Gianluca FERRERO
Miglior Direttore Sportivo™ Gianmarco MIGLIORATI
Premio Gestione Social™ A. S. ROMA
Premio Speciale Miglior Giovane™ Giorgia ARRIGONI
PREMI LEGA SERIE B
Miglior Portiere™ Adrian ŠEMPER
Miglior Difensore™ Marco RUGGERO - Mehdi DORVAL
Miglior Centrocampista™ Salvatore ESPOSITO - Simone SANTORO
Miglior Attaccante™ Armand LAURIENTÉ
Miglior Calciatore™ Domenico BERARDI
Miglior Giovane Calciatore™ Francesco Pio ESPOSITO
Miglior Goal™ Matteo MAGGIO - Edoardo SOLERI
Miglior Procuratore™ Giovanni TATEO - Valeriano NARCISI
Miglior Allenatore™ Filippo INZAGHI
Miglior Giovane Allenatore™ Fabio GROSSO - Gianluca PAGLIUCA
Miglior Responsabile Settore Giovanile™ Giuseppe VECCHIO
Miglior Responsabile Area Scouting™ Massimo BAVA
Miglior Club™ U.S. SASSUOLO CALCIO
Miglior Presidente™ Giuseppe CORRADO
Miglior Direttore Sportivo™ Francesco PALMIERI - Davide VAIRA - Simone GIACCHETTA
Miglior Giovane Direttore Sportivo™ Matteo LOVISA
Miglior Dirigente Sportivo™ Giovanni CARNEVALI
Miglior Addetto Stampa™ Mario DI CAPUA - Jacopo GISMONDI
Premio Speciale Miglior Giovane™ Giorgia ARRIGONI
Miglior Team Manager™ Matteo VISANI
Miglior Arbitro CAN™ Kevin BONACINA
Miglior Calciatore Rivelazione™ Andrea ADORANTE
Miglior Esordiente™ Niccolò FORTINI
Premio Club Per Aver Giocato Con Più Calciatori Italiani™ MANTOVA 1911
Premio Gestione Social™ U.S. CATANZARO 1929
Premio Speciale Miglior Realizzatore™ Massimo CODA
Premio alla Carriera™ Fabio LUCIONI
TOP XI – LEGA SERIE B
Miglior Portiere Top 11™ Demba THIAM
Miglior Terzino Destro Top 11™ Romano FLORIANI MUSSOLINI
Miglior Terzino Sinistro Top 11™ Leonardo SERNICOLA
Miglior Difensore Centrale Top 11™ Simone CANESTRELLI
Miglior Difensore Centrale Top 11™ Matteo BIANCHETTI
Miglior Centrocampista Laterale Destro Top 11™ Idrissa TOURÉ - Matteo TRAMONI
Miglior Centrocampista Laterale Sinistro Top 11™ Jari VANDEPUTTE
Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ İsak VURAL
Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Giuseppe LEONE
Miglior Attaccante Top 11™ Pietro IEMMELLO
Miglior Attaccante Top 11™ Cristian SHPENDI
Miglior Mister Top 11™ Giovanni STROPPA
PREMI LEGA SERIE C
Miglior Portiere Girone A™ Mattia FORTIN
Miglior Portiere Girone B™ Gianmarco VANNUCCHI
Miglior Portiere Girone C™ Antony IANNARILLI
Miglior Difensore Girone A™ Giuseppe CUOMO
Miglior Difensore Girone B™ Tiago CASASOLA - Marco CHIOSA
Miglior Difensore Girone C™ Tommaso CANCELLOTTI
Miglior Centrocampista Girone A™ Dominic VAVASSORI
Miglior Centrocampista Girone B™ Andrea CORBARI
Miglior Centrocampista Girone C™ Enrico OVISZACH
Miglior Attaccante Girone A™ Vanja VLAHOVIĆ
Miglior Attaccante Girone B™ Emanuele CICERELLI
Miglior Attaccante Girone C™ Facundo LESCANO
Miglior Calciatore Girone A™ Mattia BORTOLUSSI
Miglior Calciatore Girone B™ Andrea FRANZONI
Miglior Calciatore Girone C™ Marco TUMMINELLO
Miglior Allenatore Girone A™ Matteo ANDREOLETTI
Miglior Giovane Allenatore Girone A™ Andrea CHIAPPELLA
Miglior Allenatore Girone B™ Fabio GALLO
Miglior Giovane Allenatore Girone B™ Ignazio ABATE
Miglior Allenatore Girone C™ Raffaele BIANCOLINO
Miglior Giovane Allenatore Girone C™ Pietro DE GIORGIO
Miglior Goal Girone A™ Cristian BUONAIUTO
Miglior Goal Girone B™ Edoardo SAPORITI Davide MEROLA
Miglior Goal Girone C™ Cosimo PATIERNO
Miglior Presidente Girone A™ Francesco PEGHIN
Miglior Presidente Girone B™ Antonio GOZZI - Daniele SEBASTIANI
Miglior Presidente Girone C™ Angelo Antonio D’AGOSTINO
Miglior Direttore Sportivo Girone A™ Massimiliano MIRABELLI
Miglior Direttore Sportivo Girone B™ Matteo SUPERBI - Pasquale FOGGIA
Miglior Direttore Sportivo Girone C™ Mario AIELLO - Elio DI TORO
Miglior Procuratore Serie C™ Felice EVACUO
Miglior Addetto Stampa Girone A™ Matteo PISONI
Miglior Addetto Stampa Girone B™ Matteo MAINETTI
Miglior Addetto Stampa Girone C™ Gianluca MONTI - Michele LODATO
Miglior Squadra Girone A™ CALCIO PADOVA
Miglior Squadra Girone B™ VIRTUS ENTELLA
Miglior Squadra Girone C™ U.S. AVELLINO 1912
Miglior Calciatore Rivelazione Girone A™ Joshua TENKORANG
Miglior Calciatore Rivelazione Girone B™ Antonio DI NARDO
Miglior Calciatore Rivelazione Girone C™ Emanuele SCHIMMENTI
Miglior Calciatore Esordiente Girone A™ David STÜCKLER
Miglior Calciatore Esordiente Girone B™ Guglielmo MIGNANI
Miglior Calciatore Esordiente Girone C™ Raffaele ROMANO - Luciano PELUSO
Miglior Arbitro™ Andrea ZANOTTI
Premio Gestione Social™ CATANIA F.C.
Miglior Dirigente Sportivo Girone A™ Massimo CRIPPA
Miglior Dirigente Sportivo Girone B™ Carlo MAMMARELLA
Miglior Dirigente Sportivo Girone C™ Vincenzo GRECO
Miglior Responsabile Area Scouting™ Andrea INNOCENTI
Miglior Responsabile Settore Giovanile™ Angelo LONDRILLO
Premio Speciale™ Guglielmo MANZO - Avv. Eduardo CHIACCHIO
Premio alla Carriera™ Marco FIRENZE - Christian ARGURIO
TOP XI LEGA SERIE C
Miglior Portiere Top 11™ Alessandro CONFENTE
Miglior Terzino Destro Top 11™ Edoardo PIEROZZI
Miglior Terzino Sinistro Top 11™ Fabio TITO
Miglior Difensore Centrale Top 11™ Mirko MICELI
Miglior Difensore Centrale Top 11™ Andrea TIRITIELLO
Miglior Centrocampista Laterale Destro Top 11™ Roberto DE ROSA
Miglior Centrocampista Laterale Sinistro Top 11™ Ismail ACHIK
Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Matteo DAGASSO
Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Antonio PRISCO
Miglior Attaccante Top 11™ Andrea FERRARIS
Miglior Attaccante Top 11™ Emiliano PATTARELLO
Miglior Mister Top 11™ Silvio BALDINI
SERIE D
A.C. BRA
CASARANO CALCIO
S.S.D. DOLOMITI BELLUNESI
FORLÌ F.C.
GUIDONIA MONTECELIO 1937 F.C.
U.S. LIVORNO 1915
A.C. OSPITALETTO FRANCIACORTA
U.S. SAMBENEDETTESE
SIRACUSA CALCIO 1924
Tutto salernitana Premio speciale media e informazione