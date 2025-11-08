Focus TMW Gran Galà del Calcio, quattordicesima edizione: da Carnesecchi a Conte, l'elenco dei premiati

Lunedi 10 novembre al via la XIV edizione del Gran Galà del Calcio. L'evento riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2024/2025, si appresta a vivere la sua cerimonia di premiazione e serata di gala. Si è tenuta questa mattina, presso l'Auditorium AIA - Stadio Città di Arezzo, la presentazione ufficiale. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, quest’anno andrà di scena presso “Villa Talzano Eventi” di Arezzo. Un premio diventato negli anni l'evento più esclusivo del calcio italiano. Una serata che si preannuncia spettacolare grazie anche all’ausilio dei diversi media partner, fondamentali nella realizzazione del format. Tante le stelle del nostro calcio che verranno premiati per la stagione 2024-2025, dando lustro ai meriti sportivi ma non solo, gettando lo sguardo anche al vasto mondo dei Media e della comunicazione. Confermata anche in questa edizione la premiazione dei Miglior 11 di A e B e C e del Miglior Arbtiro VAR. Come ormai da qualche anno, ci sarà anche uno di assoluto prestigio che verrà attribuito proprio a TuttoMercatoWeb.com che per la sezione Media e Informazione si è aggiudicato quella di “Miglior Redazione Sportiva Web”. Di seguito l'elenco completo dei premiati:

PREMI LEGA SERIE A

Miglior Portiere™ Marco CARNESECCHI

Miglior Difensore™ Alessandro BASTONI

Miglior Centrocampista™ Rolando MANDRAGORA

Miglior Attaccante™ Mateo RETEGUI

Miglior Calciatore™ Scott MCTOMINAY

Miglior Giovane Calciatore™ Nico PAZ

Miglior Goal™ Pietro COMUZZO - Ylber RAMADANI

Miglior Procuratore™ Giuseppe RISO

Miglior Allenatore™ Antonio CONTE

Miglior Giovane Allenatore™ Cesc FÀBREGAS - Raffaele PALLADINO

Miglior Responsabile Settore Giovanile™ Massimo TARANTINO

Miglior Responsabile Area Scouting™ Dario ROSSI

Miglior Club™ S.S.C. NAPOLI

Miglior Presidente™ Aurelio DE LAURENTIIS

Miglior Dirigente Sportivo™ Marco DI VAIO

Miglior Direttore Sportivo™ Tony D’AMICO

Miglior Giovane Direttore Sportivo™ Giovanni MANNA

Miglior Team Manager™ Alberto MARANGON

Miglior Addetto Stampa™ Luigi CRIPPA

Miglior Responsabile Comunicazione™ Andrea ANSELMI

Premio Gestione Social™ A.S. ROMA

Miglior Arbitro CAN™ Daniele DOVERI

Miglior Arbitro VAR™ Aleandro DI PAOLO

Miglior Esordiente™ Ange-Yoan BONNY

Miglior Calciatore Rivelazione™ Tommaso BALDANZI

Miglior Giovane Talento™ Alieu NJIE

Premio Club Per Aver Giocato Con Più Calciatori Italiani™ A. C. MONZA

Premio Speciale™ Edoardo BOVE

Premio alla Carriera™ Alessandro FLORENZI - Claudio RANIERI

TOP XI LEGA SERIE A – STAGIONE 2024/2025

Miglior Portiere Top 11™ Mile SVILAR

Miglior Terzino Destro Top 11™ Giovanni DI LORENZO

Miglior Terzino Sinistro Top 11™ Federico DIMARCO

Miglior Difensore Centrale Top 11™ Evan N’DICKA

Miglior Difensore Centrale Top 11™ Francesco ACERBI

Miglior Centrocampista Laterale Destro Top 11™ Riccardo ORSOLINI

Miglior Centrocampista Laterale Sinistro Top 11™ Kenan YILDIZ

Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Samuele RICCI

Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Éderson DOS SANTOS

Miglior Attaccante Top 11™ Marcus THURAM - Moise KEAN

Miglior Attaccante Top 11™ Ademola LOOKMAN

Miglior Mister Top 11™ Cristian CHIVU

PREMI LEGA SERIE A FEMMINILE

Miglior Portiere™ Cecilía Rán RÚNARSDÓTTIR

Miglior Difensore™ Ivana ANDRÉS

Miglior Centrocampista™ Manuela GIUGLIANO

Miglior Attaccante™ Martina PIEMONTE

Miglior Calciatrice™ Cristiana GIRELLI

Miglior Goal™ Barbara BONANSEA

Miglior Club™ JUVENTUS F.C.

Miglior Allenatore™ Massimiliano CANZI

Miglior Presidente™ Gianluca FERRERO

Miglior Direttore Sportivo™ Gianmarco MIGLIORATI

Premio Gestione Social™ A. S. ROMA

Premio Speciale Miglior Giovane™ Giorgia ARRIGONI

PREMI LEGA SERIE B

Miglior Portiere™ Adrian ŠEMPER

Miglior Difensore™ Marco RUGGERO - Mehdi DORVAL

Miglior Centrocampista™ Salvatore ESPOSITO - Simone SANTORO

Miglior Attaccante™ Armand LAURIENTÉ

Miglior Calciatore™ Domenico BERARDI

Miglior Giovane Calciatore™ Francesco Pio ESPOSITO

Miglior Goal™ Matteo MAGGIO - Edoardo SOLERI

Miglior Procuratore™ Giovanni TATEO - Valeriano NARCISI

Miglior Allenatore™ Filippo INZAGHI

Miglior Giovane Allenatore™ Fabio GROSSO - Gianluca PAGLIUCA

Miglior Responsabile Settore Giovanile™ Giuseppe VECCHIO

Miglior Responsabile Area Scouting™ Massimo BAVA

Miglior Club™ U.S. SASSUOLO CALCIO

Miglior Presidente™ Giuseppe CORRADO

Miglior Direttore Sportivo™ Francesco PALMIERI - Davide VAIRA - Simone GIACCHETTA

Miglior Giovane Direttore Sportivo™ Matteo LOVISA

Miglior Dirigente Sportivo™ Giovanni CARNEVALI

Miglior Addetto Stampa™ Mario DI CAPUA - Jacopo GISMONDI

Premio Speciale Miglior Giovane™ Giorgia ARRIGONI

Miglior Team Manager™ Matteo VISANI

Miglior Arbitro CAN™ Kevin BONACINA

Miglior Calciatore Rivelazione™ Andrea ADORANTE

Miglior Esordiente™ Niccolò FORTINI

Premio Club Per Aver Giocato Con Più Calciatori Italiani™ MANTOVA 1911

Premio Gestione Social™ U.S. CATANZARO 1929

Premio Speciale Miglior Realizzatore™ Massimo CODA

Premio alla Carriera™ Fabio LUCIONI

TOP XI – LEGA SERIE B

Miglior Portiere Top 11™ Demba THIAM

Miglior Terzino Destro Top 11™ Romano FLORIANI MUSSOLINI

Miglior Terzino Sinistro Top 11™ Leonardo SERNICOLA

Miglior Difensore Centrale Top 11™ Simone CANESTRELLI

Miglior Difensore Centrale Top 11™ Matteo BIANCHETTI

Miglior Centrocampista Laterale Destro Top 11™ Idrissa TOURÉ - Matteo TRAMONI

Miglior Centrocampista Laterale Sinistro Top 11™ Jari VANDEPUTTE

Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ İsak VURAL

Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Giuseppe LEONE

Miglior Attaccante Top 11™ Pietro IEMMELLO

Miglior Attaccante Top 11™ Cristian SHPENDI

Miglior Mister Top 11™ Giovanni STROPPA

PREMI LEGA SERIE C

Miglior Portiere Girone A™ Mattia FORTIN

Miglior Portiere Girone B™ Gianmarco VANNUCCHI

Miglior Portiere Girone C™ Antony IANNARILLI

Miglior Difensore Girone A™ Giuseppe CUOMO

Miglior Difensore Girone B™ Tiago CASASOLA - Marco CHIOSA

Miglior Difensore Girone C™ Tommaso CANCELLOTTI

Miglior Centrocampista Girone A™ Dominic VAVASSORI

Miglior Centrocampista Girone B™ Andrea CORBARI

Miglior Centrocampista Girone C™ Enrico OVISZACH

Miglior Attaccante Girone A™ Vanja VLAHOVIĆ

Miglior Attaccante Girone B™ Emanuele CICERELLI

Miglior Attaccante Girone C™ Facundo LESCANO

Miglior Calciatore Girone A™ Mattia BORTOLUSSI

Miglior Calciatore Girone B™ Andrea FRANZONI

Miglior Calciatore Girone C™ Marco TUMMINELLO

Miglior Allenatore Girone A™ Matteo ANDREOLETTI

Miglior Giovane Allenatore Girone A™ Andrea CHIAPPELLA

Miglior Allenatore Girone B™ Fabio GALLO

Miglior Giovane Allenatore Girone B™ Ignazio ABATE

Miglior Allenatore Girone C™ Raffaele BIANCOLINO

Miglior Giovane Allenatore Girone C™ Pietro DE GIORGIO

Miglior Goal Girone A™ Cristian BUONAIUTO

Miglior Goal Girone B™ Edoardo SAPORITI Davide MEROLA

Miglior Goal Girone C™ Cosimo PATIERNO

Miglior Presidente Girone A™ Francesco PEGHIN

Miglior Presidente Girone B™ Antonio GOZZI - Daniele SEBASTIANI

Miglior Presidente Girone C™ Angelo Antonio D’AGOSTINO

Miglior Direttore Sportivo Girone A™ Massimiliano MIRABELLI

Miglior Direttore Sportivo Girone B™ Matteo SUPERBI - Pasquale FOGGIA

Miglior Direttore Sportivo Girone C™ Mario AIELLO - Elio DI TORO

Miglior Procuratore Serie C™ Felice EVACUO

Miglior Addetto Stampa Girone A™ Matteo PISONI

Miglior Addetto Stampa Girone B™ Matteo MAINETTI

Miglior Addetto Stampa Girone C™ Gianluca MONTI - Michele LODATO

Miglior Squadra Girone A™ CALCIO PADOVA

Miglior Squadra Girone B™ VIRTUS ENTELLA

Miglior Squadra Girone C™ U.S. AVELLINO 1912

Miglior Calciatore Rivelazione Girone A™ Joshua TENKORANG

Miglior Calciatore Rivelazione Girone B™ Antonio DI NARDO

Miglior Calciatore Rivelazione Girone C™ Emanuele SCHIMMENTI

Miglior Calciatore Esordiente Girone A™ David STÜCKLER

Miglior Calciatore Esordiente Girone B™ Guglielmo MIGNANI

Miglior Calciatore Esordiente Girone C™ Raffaele ROMANO - Luciano PELUSO

Miglior Arbitro™ Andrea ZANOTTI

Premio Gestione Social™ CATANIA F.C.

Miglior Dirigente Sportivo Girone A™ Massimo CRIPPA

Miglior Dirigente Sportivo Girone B™ Carlo MAMMARELLA

Miglior Dirigente Sportivo Girone C™ Vincenzo GRECO

Miglior Responsabile Area Scouting™ Andrea INNOCENTI

Miglior Responsabile Settore Giovanile™ Angelo LONDRILLO

Premio Speciale™ Guglielmo MANZO - Avv. Eduardo CHIACCHIO

Premio alla Carriera™ Marco FIRENZE - Christian ARGURIO

TOP XI LEGA SERIE C

Miglior Portiere Top 11™ Alessandro CONFENTE

Miglior Terzino Destro Top 11™ Edoardo PIEROZZI

Miglior Terzino Sinistro Top 11™ Fabio TITO

Miglior Difensore Centrale Top 11™ Mirko MICELI

Miglior Difensore Centrale Top 11™ Andrea TIRITIELLO

Miglior Centrocampista Laterale Destro Top 11™ Roberto DE ROSA

Miglior Centrocampista Laterale Sinistro Top 11™ Ismail ACHIK

Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Matteo DAGASSO

Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Antonio PRISCO

Miglior Attaccante Top 11™ Andrea FERRARIS

Miglior Attaccante Top 11™ Emiliano PATTARELLO

Miglior Mister Top 11™ Silvio BALDINI

SERIE D

A.C. BRA

CASARANO CALCIO

S.S.D. DOLOMITI BELLUNESI

FORLÌ F.C.

GUIDONIA MONTECELIO 1937 F.C.

U.S. LIVORNO 1915

A.C. OSPITALETTO FRANCIACORTA

U.S. SAMBENEDETTESE

SIRACUSA CALCIO 1924

Tutto salernitana Premio speciale media e informazione