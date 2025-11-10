Focus TMW Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: gradito ritorno alla Torres. C'è mister Greco

Quando la 13 giornata è ormai quasi andata in archivio, si giocherà questa sera la sfida di cartello del Girone C tra Salernitana e Crotone, in Serie C ci sono altre novità circa le panchine, perché la Torres ha sciolto tutte le riserve per il post Michele Pazienza, richiamando mister Alfonso Greco alla guida della prima squadra rossoblù.

Questo il punto della situazione:

GIRONE A

Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)

Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)

Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato) -> esonerato il 04/11 -> dal 04/11 Daniele DI DONATO

Cittadella: Manuel IORI (nuovo)

Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI

Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)

Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)

Lecco: Federico VALENTE (confermato)

Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/09 -> dal 16/09 Emanuele TROISE

Novara: Andrea ZANCHETTI (nuovo)

Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)

Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato)

Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo)

Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)

Union Brescia: Aimo DIANA (confermato)

Renate: Luciano FOSCHI (confermato)

Trento: Luca TABBIANI (confermato)

Triestina: Geppino Marino (nuovo) -> esonerato il 24/10 -> dal 24/10 Attilio TESSER

Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)

Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B

Arezzo: Cristian BUCCHI (confermato)

Ascoli: Francesco TOMEI (nuovo)

Bra: Fabio NISTICO' (confermato)

Campobasso: Luciano ZAURI (nuovo)

Carpi: Stefano CASSANI (nuovo)

Forlì: Alessandro MIRAMARI (confermato)

Gubbio: DOMENICO DI CARLO (nuovo)

Guidonia Montecelio: Ciro GINESTRA (confermato)

Juventus Next Gen: Massimo BRAMBILLA (confermato)

Livorno: Alessandro FORMISANO (nuovo)

Perugia: Vincenzo CANGELOSI (confermato) -> esonerato il 21/09 -> dal 21/09 Piero BRAGLIA -> dimessosi il 22/09 -> dal 22/09 Giovanni TEDESCO

Pianese: Alessandro BIRINDELLI (nuovo)

Pineto: Ivan TISCI (confermato)

Pontedera: Leonardo MENICHINI (confermato)

Ravenna: Marco MARCHIONNI (confermato)

Rimini: Filippo D'ALESIO (nuovo)

Sambenedettese: Ottavio PALLADINI (confermato)

Ternana: Fabio LIVERANI (confermato)

Torres: Michele PAZIENZA (nuovo) -> esonerato il 02/11 -> dal 02/11 Marco SANNA (ad interim) -> dal 10/11 Alfonso GRECO

Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)