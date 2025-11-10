TMW Stadio Flaminio, l'assessore Onorato risponde a Lotito: "Non si fa in due secondi, presto incontro"

Alessandro Onorato, assessore allo Sport, alla Moda, al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Roma, ha presentato il raduno di Operazione Nostalgia: “Punta a stimolare la passione per il calcio, di cui abbiamo più bisogno. Mi sembrano ingredienti meritevoli”.

A che punto sullo stadio Flaminio? Lotito ha detto che è tutto pronto e manca il diritto di superficie...

“Non credo ci sia nulla da sbloccare, è un’operazione da oltre 400 milioni di euro e non la fai in due secondi. L’iter è iniziato a dicembre 2024, credo che le interlocuzioni siano costanti e penso possa esserci un incontro a brevissimo per spiegare alcuni tecnicismi che sono fondamentali”.

Chi ha la palla?

“La palla è sempre a metà campo, tra chi propone e le istituzioni. Mi sembra che il presidente Lotito abbia posto delle questioni, anche pubblicamente: non mi pare un segreto, ci sarà a breve una risposta. C’è un progetto, che poi verrà integrato, e non è coinvolto solo il Comune ma anche tanti enti dal Ministero in giù”.

I tempi per un chiarimento?

“Entro Natale per forza”.