Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, fasce al top: dalla rivelazione Pedersen a Lazaro, aspettando Nkounkou

Torino, fasce al top: dalla rivelazione Pedersen a Lazaro, aspettando NkounkouTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:38Serie A
Pierpaolo Matrone

C’è un’autentica sorpresa che si sta pian piano rivelando sulla corsia destra del Torino di Baroni: si tratta di Marcus Pedersen. L'esterno norvegese è indiscutibilmente il granata più in forma, protagonista di una crescita esponenziale rispetto alla passata stagione. Con 770 minuti all'attivo tra campionato e Coppa Italia, Pedersen è diventato uno stakanovista delle fasce, scalando le gerarchie da riserva a titolarissimo del nuovo 3-5-2 di Baroni.

Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti: dopo aver contribuito al gol vittoria con la Lazio, nel derby contro la Juventus ha offerto una prestazione di spessore. Nonostante un inizio di settimana travagliato per la febbre, ha svolto un doppio lavoro instancabile, eccellendo sia in chiusure difensive (con un salvataggio provvidenziale su Yildiz) sia nelle puntate offensive, risultando il granata con più cross (4) e vincendo il duello diretto con Cambiaso.

A completare un reparto in salute c'è anche Valentino Lazaro. L’austriaco è stato anch'egli tra i migliori nel derby, primeggiando per cross positivi (2) e contratti vinti (2), dimostrando leadership anche nelle dichiarazioni post-partita: "Sono soddisfatto della grinta e del cuore, la strada è giusta".

Baroni, però, attende il pieno recupero di Nkounkou. Tenuto precauzionalmente in panchina contro la Juve, il francese è pronto a tornare a sprintare sulla fascia sinistra, rappresentando un ulteriore jolly. Resta, invece, da risolvere il nodo Njie e Aboukhlal, i cui profili sembrano meno adatti al nuovo modulo del tecnico. A scriverlo è il Corriere di Torino.

Articoli correlati
Amelia, il tutor speciale di Paleari: "Baroni lo confermi. Con lui il Torino blinda... Amelia, il tutor speciale di Paleari: "Baroni lo confermi. Con lui il Torino blinda la porta"
Al Torino il titolare ora è Paleari: non solo parate, ecco come ha conquistato tutti... Al Torino il titolare ora è Paleari: non solo parate, ecco come ha conquistato tutti
Chi si rivede a Torino: ci sono le ATP Finals, Milik e Schuurs posano con Alcaraz... Chi si rivede a Torino: ci sono le ATP Finals, Milik e Schuurs posano con Alcaraz e Zverev
Altre notizie Serie A
Adani: "Conte vuole lasciare un segno, è per questo che alcune volte può risultare... Adani: "Conte vuole lasciare un segno, è per questo che alcune volte può risultare eccessivo"
La Juventus comincia a scoprire Zhegrova: due presenze di fila con segnali incoraggianti... La Juventus comincia a scoprire Zhegrova: due presenze di fila con segnali incoraggianti
Torino, fasce al top: dalla rivelazione Pedersen a Lazaro, aspettando Nkounkou Torino, fasce al top: dalla rivelazione Pedersen a Lazaro, aspettando Nkounkou
Roma, tegola per Gasperini: Dovbyk out per 4-6 settimane. L'esito degli esami TMWRoma, tegola per Gasperini: Dovbyk out per 4-6 settimane. L'esito degli esami
Napoli, la Scozia risparmia Gilmour: salta il match con la Grecia. Resta l'incognita... Napoli, la Scozia risparmia Gilmour: salta il match con la Grecia. Resta l'incognita Danimarca
Fiorentina, benedetta sosta: in 8 in nazionale, ma Vanoli avrà un gruppo folto da... Fiorentina, benedetta sosta: in 8 in nazionale, ma Vanoli avrà un gruppo folto da plasmare
Milik incontra Alcaraz alle Atp Finals e spiega al tennista: "Non ho giocato per... Milik incontra Alcaraz alle Atp Finals e spiega al tennista: "Non ho giocato per infortunio"
Stato di forma: Inter, in vetta, poi il Bologna. Napoli come la Juve, malissimo Juric... Focus TMWStato di forma: Inter, in vetta, poi il Bologna. Napoli come la Juve, malissimo Juric
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
1 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
2 Spalletti pensa alla rivoluzione bianconera, Tuttosport in apertura: "Juve ti cambio così"
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: gradito ritorno alla Torres. C'è mister Greco
4 Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino al 2027
5 Lazio, Sarri non fa drammi dopo il ko di San Siro. Ma alla fine se la prende con l'arbitro
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Nota della Lazio dopo le parole di Sarri: "Sfogo a caldo. Arbitro non ha influenzato la gara"
Immagine top news n.1 Atalanta, Palladino alle battute conclusive. Possibile annuncio già in giornata
Immagine top news n.2 Lo sfogo di Conte scuote il Napoli. Lo scorso anno dopo Verona ci fu subito la svolta Scudetto
Immagine top news n.3 Napoli in difficoltà, Lukaku accelera per il rientro: l'obiettivo resta la Supercoppa
Immagine top news n.4 Atalanta, Palladino sempre più vicino alla panchina: contratto fino al 2027 con opzione
Immagine top news n.5 Napoli, a Bologna lo sfogo più duro dell'era-Conte: primo confronto immediato con la squadra
Immagine top news n.6 La vittoria di Chivu: contro la Lazio segnale di lealtà e fiducia da un'Inter sempre più sua
Immagine top news n.7 Tre punti d'oro per una Roma solidissima (anche senza punte): Udinese mai in partita
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Conte-Napoli, si è rotto qualcosa. Ha perso il contatto con i giocatori”
Immagine news Serie C n.2 Signorelli: "Fa male vedere il Livorno in crisi. Ma a Lucarelli non consiglio di tornare..."
Immagine news Serie A n.3 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gran Galà del Calcio, quattordicesima edizione: da Carnesecchi a Conte, l'elenco dei premiati
Immagine news Serie A n.2 Juric via, Atalanta a un passo da Palladino. La Roma perde Dovbyk: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.3 Adani: "Conte vuole lasciare un segno, è per questo che alcune volte può risultare eccessivo"
Immagine news Serie A n.4 La Juventus comincia a scoprire Zhegrova: due presenze di fila con segnali incoraggianti
Immagine news Serie A n.5 Torino, fasce al top: dalla rivelazione Pedersen a Lazaro, aspettando Nkounkou
Immagine news Serie A n.6 Roma, tegola per Gasperini: Dovbyk out per 4-6 settimane. L'esito degli esami
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Palmiero: "È mancato quel che ha fatto il Cesena: l'attacco della linea difensiva"
Immagine news Serie B n.2 Vivarini: "Gli allenatori son sempre in discussione, ma io per il Pescara faccio di tutto"
Immagine news Serie B n.3 Dai dissapori interni alla tifoseria che vuol disertare lo stadio: che disastro, Sampdoria"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, tutti in discussione? Intanto a pagare sembra esser solo Vivarini: caccia al sostituto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica marcatori: anche se non segna, Gliozzi del Modena non molla la vetta
Immagine news Serie B n.6 Il punto sulla B: Sampdoria ultima, Monza in vetta. Palermo, tre ko in 4 partite
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Canonico: "Sono il proprietario del Foggia. E non vedo acquirenti seriamente interessati"
Immagine news Serie C n.2 All’'Arechi' arriva il Crotone. Salernitana, Raffaele: "Serve solo una cosa: una grande prestazione"
Immagine news Serie C n.3 Il Ravenna sogna il colpaccio a centrocampo: nel mirino c'è lo svincolato Viola
Immagine news Serie C n.4 A Livorno si pensa già al post Formisano? Tanti i nomi emersi, resiste Pavanel
Immagine news Serie C n.5 Signorelli: "Fa male vedere il Livorno in crisi. Ma a Lucarelli non consiglio di tornare..."
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: gradito ritorno alla Torres. C'è mister Greco
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?