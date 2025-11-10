Torino, fasce al top: dalla rivelazione Pedersen a Lazaro, aspettando Nkounkou

C’è un’autentica sorpresa che si sta pian piano rivelando sulla corsia destra del Torino di Baroni: si tratta di Marcus Pedersen. L'esterno norvegese è indiscutibilmente il granata più in forma, protagonista di una crescita esponenziale rispetto alla passata stagione. Con 770 minuti all'attivo tra campionato e Coppa Italia, Pedersen è diventato uno stakanovista delle fasce, scalando le gerarchie da riserva a titolarissimo del nuovo 3-5-2 di Baroni.

Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti: dopo aver contribuito al gol vittoria con la Lazio, nel derby contro la Juventus ha offerto una prestazione di spessore. Nonostante un inizio di settimana travagliato per la febbre, ha svolto un doppio lavoro instancabile, eccellendo sia in chiusure difensive (con un salvataggio provvidenziale su Yildiz) sia nelle puntate offensive, risultando il granata con più cross (4) e vincendo il duello diretto con Cambiaso.

A completare un reparto in salute c'è anche Valentino Lazaro. L’austriaco è stato anch'egli tra i migliori nel derby, primeggiando per cross positivi (2) e contratti vinti (2), dimostrando leadership anche nelle dichiarazioni post-partita: "Sono soddisfatto della grinta e del cuore, la strada è giusta".

Baroni, però, attende il pieno recupero di Nkounkou. Tenuto precauzionalmente in panchina contro la Juve, il francese è pronto a tornare a sprintare sulla fascia sinistra, rappresentando un ulteriore jolly. Resta, invece, da risolvere il nodo Njie e Aboukhlal, i cui profili sembrano meno adatti al nuovo modulo del tecnico. A scriverlo è il Corriere di Torino.