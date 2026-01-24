TMW Napoli, nuova aggiunta per l'attacco? Può arrivare Njinmah del Werder Brema

Il Napoli vuole dare un altro esterno d'attacco ad Antonio Conte. Dopo gli addii di Lorenzo Lucca e Noa Lang - parzialmente compensati dall'approdo di Giovane Santana Do Nascimento che oggi si presenterà alla Madonnina per le visite mediche - l'idea è quella di completare l'organico con l'approdo di Justin Njinmah, esterno di proprietà del Werder Brema.

Ancora da capire quali possono essere le condizioni per l'arrivo dell'esterno tedesco. Le ultime indiscrezioni parlano di due milioni di euro per il prestito condizionato alla qualificazione nelle coppe, più otto milioni per il riscatto. Un totale di dieci milioni di euro per l'ala del Werder Brema, con la fumata bianca che può arrivare nelle prossime ore.

Un anno fa era arrivata un'offerta da parte della Roma, senza riuscire a trovare un accordo con il Werder Brema e la necessità di aspettare un altro giro di giostra. Njinmah aveva risposto così. “Noto molte cose. Ci sono state delle offerte, non posso negarlo. Io discuto con il club e la decisione viene sempre presa insieme. Mi è stato dato il segnale che volevano tenermi. Ecco perché sono ancora qui. Trasferirsi all’estero può sempre essere un’opzione, sono una persona a cui piace vedere cose nuove”. A breve, probabilmente, potrebbe capitare.