Giovane preso, adesso assalto a Njinmah: così il Napoli cambia i connotati dell'attacco
Il Napoli ha completato un nuovo innesto per il reparto offensivo, formalizzando l’acquisto di Giovane Santana do Nascimento dall’Hellas Verona. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, come di consueto. L’attaccante brasiliano, classe 2003, ha sostenuto in mattinata le visite mediche a Milano prima di mettersi in viaggio verso Torino, dove ha raggiunto i nuovi compagni in ritiro. In questo modo potrà iniziare subito la sua avventura in maglia azzurra ed essere inserito tra le opzioni a disposizione di Antonio Conte per il big match contro la Juventus, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. L’operazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro complessivi.
Ora Manna lavora per dare un altro esterno d'attacco ad Antonio Conte. Dopo gli addii di Lorenzo Lucca e Noa Lang, l'idea è quella di completare l'organico con l'approdo di Justin Njinmah, esterno di proprietà del Werder Brema.
Le ultime indiscrezioni parlano di due milioni di euro per il prestito condizionato alla qualificazione nelle coppe, più otto milioni per il riscatto. Un totale di dieci milioni di euro per l'ala del Werder Brema, con la fumata bianca che può arrivare nelle prossime ore. Un anno fa era arrivata un'offerta da parte della Roma, senza riuscire a trovare un accordo con il Werder Brema e la necessità di aspettare un altro giro di giostra.
