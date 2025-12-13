Spezia-Modena, le formazioni ufficiali: Donadoni ne cambia 2. Sottil solo uno
Arrivano le formazioni ufficiali di Spezia-Modena, match delle ore 15 valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B.
Padroni di casa che cambiano una pedina in difesa, con Fellipe Jack che entra al posto di Beruatto come braccetto di sinistra, mentre l'ex Pisa viene schierato in mediana in sostituzione di Aurelio. In cambia di regia niente Cassata, bensì Nagy.
Canarini che, invece, cambiano una sola pedina rispetto al ko interno contro il Catanzaro: a centrocampo niente Santoro, ma Pyyhtia.
Spezia (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Fellipe Jack; Candela, Kouda, Nagy, Bandinelli, Beruatto; Artistico, Vlahovic. Allenatore: Donadoni.
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Massolin, Mendes. Allenatore: Sottil.