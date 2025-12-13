Ufficiale
Pineto, rinnovo di contratto fino al giugno 2027 per Luca Schirone
Il Pineto calcio annuncia il rinnovo del centrocampista classe 2003 Luca Schirone, che continuerà a vestire i colori biancazzurri fino al 30 giugno 2027. Schirone si è sempre distinto per qualità, impegno e voglia di crescere.
Il suo rinnovo è un preciso segnale di continuità e rimarca il progetto di proseguire il cammino intrapreso.
Le parole di Schirone: “Sono davvero felice di continuare questo percorso. Qui ho trovato un ambiente che mi ha fatto sentire subito a casa e una Società che crede in me. Nei prossimi due anni l’obiettivo è ripagare questa fiducia con lavoro, dedizione e risultati.
