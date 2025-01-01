Juve Stabia-Empoli, le formazioni ufficiali: cambi in attacco per ambo le squadre
Arrivano le formazioni ufficiali di Juve Stabia-Empoli, match delle ore 15 valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B.
Vespe in campo con due novità rispetto al ko di Frosinone: la prima è in difesa con Stabile che prende il posto di Ruggero, mentre la seconda riguarda il fronte offensivo dove Abate toglie Piscopo per aggiungere Maistro a supporto di Candellone unica punta.
Toscani che, invece, cambiano Ghion con Degli Innocenti nel cuore della mediana rispetto al ko interno contro il Palermo, ma inseriscono anche Saporiti sulla trequarti come partner di Shpendi alle spalle di Nasti.
Juve Stabia (3-4-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Stabile; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro; Candellone. Allenatore: Abate.
Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Guarino, Obaretin, Lovato; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti. Allenatore: Dionisi.