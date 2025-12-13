Reggiana, problema al flessore della coscia per Girma: out almeno tre settimane
La Reggiana affronterà oggi pomeriggio il Padova nella sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. La partita si preannuncia difficile per i padroni di casa, che dovranno fare i conti con alcune assenze importanti.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei principali problemi riguarda il trequartista Natan Girma, il quale ha rimediato un infortunio al flessore della gamba sinistra durante l’ultima partita disputata contro il Mantova. Il calciatore svizzero-eritreo dovrà quindi osservare uno stop forzato di circa tre settimane.
Lo staff medico del club, scrive la rosea, spera di poterlo recuperare per la prima partita del nuovo anno: la sfida contro il Venezia, in programma il 10 gennaio. Nel frattempo, la squadra dovrà riorganizzarsi per affrontare il Padova senza uno dei sui giocatori di riferimento.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.