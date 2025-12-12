Torino-Cremonese, le probabili formazioni: Baroni con la tentazione del tandem Simeone-Zapata

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Cremonese (Sabato 13 dicembre, ore 15.00, arbitra Marinelli, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Torino

Il nuovo ds Petrachi ha tracciato la linea, sarà un Toro con il 3-5-2 fino al termine della stagione. Baroni, però, ha un primo ballottaggio già in porta: Israel non ha convinto contro il Milan, Paleari sta cercando di recuperare da un fastidio a una mano. In difesa si rivedrà Ismajli insieme a Coco e Maripan, sulle corsie laterali sono in vantaggio Pedersen e Nkounkou. Il ds sta cercando di scuotere Casadei, rilanciato dal primo minuto dopo la panchina contro il Milan in una mediana completata da Asllani e Vlasic. In attacco, invece, c’è l’altro grande dubbio di Baroni: la tentazione di lanciare il tandem Simeone-Zapata è enorme, ma Adams proverà fino all’ultimo a tenersi una maglia da titolare. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva la Cremonese

Pochi dubbi per mister Nicola, che manda in campo la formazione che sta dando grandi soddisfazioni nell'ultimo periodo. Davanti al portiere Audero, nel 3-5-2 ci sono Terracciano, Baschirotto e Bianchetti in difesa. Recuperato Pezzella dopo l'influenza, il laterale sinistro giocherà al posto di Floriani. Barbieri sull'altra fascia, Payero, Bondo e Vandeputte nel mezzo. Dubbi su chi ci sarà in attacco al fianco di Vardy: Bonazzoli in vantaggio su Sanabria.