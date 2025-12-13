Picerno, Bertotto indica la strada: "Ripartiamo da quanto costruito in queste gare"

In vista della sfida contro la Salernitana, il tecnico del Picerno Valerio Bertotto ha commentato: "Ripartiamo da quanto costruito in queste gare. Non siamo del tutto soddisfatti, ma queste prestazioni rappresentano la base per iniziare a conquistare punti. I progressi non sono mancati, così come la crescita dei ragazzi, ma serve maggiore concretezza per trasformare gli sforzi in risultati tangibili.

Siamo consapevoli del nostro percorso e vogliamo riprenderlo. Da quando sono qui - riporta TuttoSalernitana.com -, nonostante le grandi difficoltà legate agli infortuni, forse avremmo meritato qualcosa di più. Tuttavia, è fondamentale lavorare per creare le condizioni giuste per ottenere ciò che ci spetta. Affrontiamo una squadra forte, ben strutturata e con giocatori di grande valore, ma questi aspetti possono essere equilibrati con il giusto atteggiamento. Servono volontà, compattezza, ordine e grinta agonistica per colmare il divario.

Dobbiamo fare un ulteriore passo avanti, migliorando la lettura di alcune situazioni durante la gara. Occorre avere la consapevolezza che contro avversari così preparati bisogna dare ancora di più. Conosco bene i miei ragazzi e vedo quotidianamente il loro impegno e la loro attenzione: sono incrollabili. Fisicamente e mentalmente ci presentiamo bene, nonostante le difficoltà oggettive legate alla classifica. È importante rimanere positivi, lo direi anche se fossimo in una posizione migliore. Non recuperiamo alcun infortunato: la lista degli indisponibili è molto lunga e alcuni dei giocatori resteranno fuori quasi per tutta la stagione. Ma le sfide si affrontano con chi c’è e sta bene fisicamente".