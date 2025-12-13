Cesena-Mantova, i convocati di Mignani: mancano solo Zamagni e Tosku

Attraverso i propri canali ufficiali il Cesena ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Michele Mignani per la gara in programma questa sera alle 19:30 contro il Mantova, valida per la 16ª giornata del campionato di Serie B.

Della rosa della prima squadra risultano non presenti in lista il centrocampista Davide Zamagni e l'attaccante Frederik Tosku.

Portieri: Ferretti, Klinsmann, Siano

Difensori: Amoran, Celia, Ciofi, Frabotta, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Zaro

Centrocampisti: Adamo, Arrigoni, Bastoni, Berti, Bisoli, Castagnetti, Ciervo, Francesconi

Attaccanti: Blesa, Diao, Olivieri, Shpendi

Sulla sfida contro i virgiliani, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico dei romagnoli ha spiegato: “La cosa più importante è dare continuità di prestazioni che vuole dire fare dei punti. Speriamo in futuro di raccoglierne qualcuno inaspettato. Per evitare il rischio di correre a vuoto, noi dobbiamo essere lucidi nel sapere quando possiamo concedere loro il palleggio e quando invece dobbiamo forzare la pressione per andare a prendere palla. Possanzini sta facendo un gran lavoro al di là dei risultati.