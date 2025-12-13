Serie A Women, 9ª giornata: Napoli avanti sulla Juve. Fiorentina 1-1 a Como. I parziali
Sono appena terminati i primi tempi dei due anticipi della 9ª giornata della Serie A Woman iniziati alle ore 12:30. Al 45' c'è da registrare il vantaggio del Napoli in casa della Juventus e il pareggio 1-1 fra Como Women e Fiorentina. Di seguito il quadro completo del turno di campionato:
SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA
In corso
Juventus-Napoli 0-1
39' Kozak
Como Women-Fiorentina 1-1
28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F)
Sabati 13 dicembre
Ore 15.00 - Milan-Inter
Ore 18.00 - Ternana Women-Roma
Domenica 14 dicembre
Ore 12.30 - Genoa-Sassuolo
Ore 15.00 - Lazio-Parma
