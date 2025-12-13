Atalanta-Cagliari, i convocati di Palladino: oltre ai 3 infortunati resta fuori anche Hien
Il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida che la Dea giocherà contro il Cagliari in questa 15^ giornata di Serie A. Oltre agli infortunati Bakker, Bellanova e Sulemana, i nerazzurri dovranno rinunciare anche a Isak Hien, rimasto a casa per febbre. Questa la lista:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello
Difensori: Ahanor, Bernasconi, Djimsiti, Kolasinac, Kossounou, Scalvini
Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Zalewski, Zappacosta
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Samardzic, Scamacca
