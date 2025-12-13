Palermo, Bereszynski: "Giocare contro la Samp un emozione, faccio il tifo per loro"

Dopo l’1-0 con cui il Palermo ha battuto ieri sera la Sampdoria, ai microfoni ufficiali del club rosanero ha parlato il difensore Bartosz Bereszynski: “E’ stata una partita diversa dall’ultima dove abbiamo fato tanti gol. Oggi la Samp ci ha messo un po’ in difficoltà, ha tenuto bene palla, ma soffrire fa anche bene e l’obiettivo di dare continuità alle vittorie ce lo siamo portati a casa. Questa partita era importante da tutti i punti di vista e siamo contenti della vittoria”.

Una vittoria fondamentale per tenere alto il morale.

“Certo, noi oggi festeggiamo ma già da domani ci prepareremo per la prossima. Vogliamo vincere la quarta partita di fila ma sono sicuro che ce la faremo se ci prepariamo al meglio. Abbiamo tanta fiducia, stiamo bene in questo momento”.

Che emozione ha provato a ritrovare la sua ex squadra?

“Lì ho vissuto tanti anni e titolare degli amici mi ha emozionato. In partita però lascio tutto fuori, ho parlato con loro dopo la partita. Faccio sempre il tifo per la Samp. In generale è stata una settimana ricca di emozioni: prima la mia ex squadra dell’Empoli, poi la nascita del mio terzo figlio e oggi la mia ex squadra Sampdoria. Tutte emozioni belle”.

Ora testa all’Avellino.

“Sappiamo che è un campo difficile, ma dipende tutto da noi. Se mettiamo l’atteggiamento giusto come fatto oggi vinceremo”.