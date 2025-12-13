Suditorl-Bari, le formazioni ufficiali: Castori non cambia nulla. Vivarini molto
Arrivano le formazioni ufficiali di Sudtirol-Bari, match delle ore 15 valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B.
Padroni di casa che ripropongono lo stesso undici del pareggio a Monza, mentre i Galletti cambiano due elementi in difesa (out Vicari e Meroni, dentro Kassama e Pucino), infoltiscono il centrocampo con Maggiore mezzala e un doppio contravanti con Gytkjaer a fianco di Moncini.
Sudtirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Molina, Martini, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Merkaj, Pecorini. Allenatore: Castori.
Bari (3-5-2): Cerofolini; Kassama, Pucino, Nikolaou; Dickmann, Maggiore, Verreth, Braunoder, Dorval; Moncini, Gytkjaer. Allenatore: Vivarini.
