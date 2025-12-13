Triestina, Rothstein: "In passato bruciata quantità scellerata di denaro. Servirà tempo"

Adam Rothstein, numero uno della Triestina dopo l'approdo al club alabardato di House of Doge, il cui CEO è l'italiano Marco Margiotta, ha preso la parola nel tardo pomeriggio di ieri in conferenza stampa per fare il punto sulla difficile situazione in cui versa la società: "Sul fronte sportivo è stata bruciata una quantità di denaro sconsiderata, anche se sulla carta alcune scelte potevano anche essere comprensibili nell'ottica di generare plusvalenze. Ma, se possibile, sul fronte del business è stato fatto anche peggio.

In ogni caso, spendere 16 milioni in un anno per provare a vincere un campionato non è un modello sostenibile - riporta Citysport.news -, certamente abbiamo la forza per ripianare la situazione e investire dove ce ne fosse bisogno, ma il nostro obiettivo è creare un modello di autosostentamento. La scadenza del 16 dicembre non è un problema, anche se qualcuno ha scritto che siamo sull'orlo della bancarotta e questo finisce per incidere nella testa dei giocatori. Di certo non ci presentiamo il venerdì in conferenza stampa per poi non pagare il martedì...”.

"Chiedo scusa ai tifosi per le promesse mancate. La situazione in cui la squadra è stata lasciata è drammatica, con perdite superiori ai venticinque milioni in due anni - si legge invece su TrivenetoGoal - Serve tempo per poter sistemare tutto quello che è stato distrutto. Invito tutta la tifoseria a giudicare il nuovo corso solo sui fatti”.