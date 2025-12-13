Torino-Cremonese, le formazioni ufficiali: Adams con Zapata. Assenza dell'ultimo secondo per Nicola
Tutto pronto all'Olimpico Grande Torino per la sfida Torino-Cremonese delle ore 15. Il tecnico di casa, Marco Baroni, per la porta sceglie Paleari e non Israel, con Vlasic e Gineitis a sostegno di Asllani a centrocampo. Davanti, spazio alla coppia Che Adams-Zapata.
Dall'altra parte mister Davide Nicola cerca conferme dopo le ottime ultime prestazioni, pur con un'assenza dell'ultimo momento: capitan Bianchetti, inserito inizialmente in distinta, non sarà della sfida e al suo posto giocherà Ceccherini. Davanti ancora Bonazzoli con Jamie Vardy. Queste le formazioni ufficiali di Torino-Cremonese:
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Adams, Zapata
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy