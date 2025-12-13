Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A Women, al via quest'oggi la 9ª giornata. Fari puntata su Como Women-Fiorentina

Claudia Marrone
Oggi alle 09:34Calcio femminile
Claudia Marrone

Al via questo pomeriggio la 9ª giornata del campionato di Serie A Women, che si concluderà poi nella giornata di domani, con un programma che prevede solo due gare domenicali.

A far da apripista, il big match tra Como Women e Fiorentina, che si giocherà alle 12:30 in contemporanea con Juventus-Napoli, gara che vedrà le bianconere di mister Max Canzi battagliare a distanza con le due formazioni impegnate a Seregno per i piani alti della classifica; a concludere il sabato, il testacoda tra la capolista Roma e la Ternana Women, nel mezzo però il derby tra Milan e Inter, distanziate da un solo punto. Nel lunch match domenicale, invece, si sfideranno Genoa e Sassuolo, per cercare di avanzare in classifica, mentre a chiudere il turno ci sarà la gara tra Lazio e Parma.

Di seguito, il programma completo del turno:

SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA
Sabato 13 dicembre
Ore 12.30 - Juventus-Napoli
Ore 12.30 - Como Women-Fiorentina
Ore 15.00 - Milan-Inter
Ore 18.00 - Ternana Women-Roma
Domenica 14 dicembre
Ore 12.30 - Genoa-Sassuolo
Ore 15.00 - Lazio-Parma

Classifica - Roma 19, Como Women 15, Juventus 14, Fiorentina 14, Milan 13, Napoli Women 13, Inter 12, Lazio 12, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4

