Milan, Allegri: "Leao e Fofana out col Sassuolo ma in Supercoppa ci saranno entrambi"

In conferenza stampa, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato del prossimo importante match contro il Sassuolo, facendo anche il punto sui giocatori infortunati e pronti al rientro, anche in ottica Supercoppa Italiana, con Pulisic e compagni che affronteranno il Napoli giovedì 18 dicembre alle ore 20:

Iniziamo da Pulisic, che nonostante qualche stop resta fondamentale...

"Margini di crescita li ha. Nella vita privata è molto schivo, però poi quando è in campo si trasforma. Ed è diabolico davanti alla porta. Deve trovare ancora la condizione migliore, così come Nkunku, la cui condizione fisica è migliorata molto. A Torino ha fatto una bellissima partita".

Gli altri infortunati?

"Leao non ci sarà domani ma sicuramente sarà a disposizione per la Supercoppa in Arabia. Fofana ha recuperato, ma domani lo lascio a casa perché non si è ancora mai allenato con la squadra. Athekame è convocato, Gimenez si sta allenando e speriamo di averlo a disposizione quanto prima".

Nkunku sente ancora poca fiducia attorno a sé?

"Deve essere più sereno. Lo abbiamo voluto tutti. L'allenatore e la società hanno piena fiducia in lui. Deve sorridere un po' di più, così le cose vanno meglio. Come Chivu a Lautaro? Non lo cosa dica Chivu, ma deve fare così".