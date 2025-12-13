Milan, è caccia al centravanti: fra Zirkzee e Fullkrug spunta l'occasione Gabriel Jesus?

Il Milan è a caccia del centravanti. La società rossonera potrebbe tornare sul mercato per dare a mister Massimiliano Allegri un giocatore di peso in area di rigore per la seconda metà di stagione. I nomi di Zirkzee e Fullkrug resistono ma il primo è decisamente costoso mentre il secondo potrebbe essere un'alternativa concreta. Fra i due nomi, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe farsi largo anche l'ipotesi che porta a Londra, sponda Arsenal, con Gabriel Jesus.

L'attaccante è reduce da un brutto infortunio ma è stato integrato all'interno del gruppo che parteciperà alle coppe europee con i Gunners visti i suoi progressi. Il brasiliano ha un contratto che andrà a scadere nel 2027 quindi sarà anche importante capire come sarà la formula qualora una squadra del campionato italiano sarà interessata a lui in questo mercato di gennaio.

in una recente conferenza stampa Arteta ha spiegato l'inserimento del brasiliano nella lista UEFA al posto di Dowman: "Purtroppo Max si è infortunato lo scorso fine settimana. Abbiamo fatto alcuni esami e sarà fuori per diverse settimane. Poi abbiamo avuto la situazione di Gabi. Ci aspettavamo che si allenasse con noi entro la fine di dicembre. Ma Gabi ha spinto ogni singolo giorno e continuava a dire a tutti che sarebbe tornato prima. E l'ha fatto".