Napoli, per Jesus domenica da dimenticare: "Mi assumo le mie responsabilità"

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha affidato ad un post su Instagram le riflessioni della partita contro il Parma, che lo ha visto protagonista di un grossolano errore di posizionamento nel gol di Strefezza al primo minuto di gioco: “Nel calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. A Parma non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità. So anche che questa stagione, nel complesso, è tra le migliori della mia carriera Proprio per questo pretendo ancora di più da me stesso. Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso. Si lavora, si cresce e si torna più forti. Sempre con la testa sull’obiettivo”.

Antonio Conte non ha visto benissimo il difensore brasiliano, visto che a fine primo tempo lo ha lasciato negli spogliatoi per dare spazio a Beukema.