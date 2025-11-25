Napoli-Qarabag, le formazioni ufficiali: Conte conferma la difesa a tre e opera un solo cambio

Il Napoli di Antonio Conte arriva al giorno della Champions League con la consapevolezza che questa potrebbe essere la prima vera gara da vincere a tutti i costi. La classifica parla chiaro: quattro punti non bastano e serviranno almeno altri 7-8 nelle sfide contro Qarabag (stasera), Benfica, Copenhagen e Chelsea per blindare il passaggio almeno ai playoff. Il match di stasera contro la squadra di Qurban Qurbanov, però, arriva nel momento più incoraggiante dell’ultimo periodo. Dopo il successo contro l'Atalanta di sabato scorso è tornato il sereno, ma adesso Di Lorenzo e compagni sono chiamati a trovare continuità.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli un solo cambio rispetto al match contro la Dea: fuori Gutierrez, infortunato dell'ultim'ora, e dentro Olivera al suo posto. Per il resto confermato il 3-4-2-1 visto nell'ultima giornata di campionato per la prima volta, con conferme per tutti, anche per Neres e Lang alle spalle di Hojlund; Politano va di nuovo in panchina. Di seguito i due schieramenti.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Ambrosino

Allenatore: Antonio Conte

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. A disposizione: Magomedaliyev, Buntic, Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Bolt, Kashchuk, Gurbanli, Bayramov, Huseynov

Allenatore: Qurban Qurbanov