Lazio, riecco Castellanos: Sarri ha già preso una decisione in vista del Milan

La Lazio ritrova finalmente Taty Castellanos e, per Maurizio Sarri, è una notizia che vale quanto una svolta. Gli esami svolti nelle ultime ore hanno confermato le sensazioni positive accumulate durante la settimana: come riferito dal Corriere dello Sport, l’attaccante argentino torna a disposizione per la trasferta di San Siro contro il Milan. Non partirà titolare, complice il lungo stop di due mesi, ma potrà rappresentare un’alternativa preziosa a gara in corso, soprattutto in un periodo fitto di impegni e di energie da gestire con attenzione.



Il recupero di Castellanos pesa anche alla luce dell’impatto avuto a inizio stagione. Taty aveva iniziato con grande brillantezza: 2 gol e 3 assist nelle prime sei giornate, numeri che avevano dato nuove soluzioni alla manovra offensiva biancoceleste. La lesione al retto femorale destro lo aveva poi costretto a uno stop forzato di sei partite, privando Sarri di un attaccante capace di incidere nella verticalità, nel pressing e nella lettura degli spazi.

Ora il peggio sembra davvero superato. Castellanos si allena stabilmente con la squadra e le risposte fisiche sono incoraggianti, anche se lo staff tecnico continua a procedere con cautela, valutando tempi e minutaggio. Per la sfida di domani, Taty rappresenta una freccia in più nell’arco di Sarri: una presenza che può spostare gli equilibri nella ripresa e che restituisce profondità alle rotazioni offensive. Per una Lazio che vuole risalire la classifica, ritrovare un profilo così completo è un’iniezione di fiducia fondamentale.