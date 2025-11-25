Union Brescia, Diana: "Abbiamo fatto un'ottima figura contro la prima della classe"
Aimo Diana, tecnico dell’Union Brescia, è intervenuto a Sky per commentare il pareggio contro il Vicenza. "In questo momento dobbiamo far fede alle prestazioni e a ciò che stiamo costruendo. Siamo contenti di esserci confrontati con la prima della classe e credo che abbiamo fatto un’ottima figura", ha spiegato l’allenatore.
Diana ha poi aggiunto: "Siamo soddisfatti del pareggio, anche se avremmo potuto anche vincere. Non era una partita facile. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e al Vicenza, perché se sono lì in classifica vuol dire che se lo meritano".
SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE A
Pro Patria-Pergolettese 3-1
14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)
AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1
15' Caccavo
Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0
81' Akpa Akpro
Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi 2-2
12' Mignanelli (D), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' [rig.] Clemenza (D)
Virtus Verona-Triestina 0-0
Trento-Inter U23 0-1
78' Spinaccè
Union Brescia-Vicenza 0-1
45'+1 Costa (V), 68' Cisco (U)
Novara-Renate 0-1
78' De Leo
Giana Erminio-Ospitaletto 1-0
62' Vitale
Lecco-Cittadella 0-1
86' [rig.] Castelli
Classifica - Vicenza 39, Lecco 30, Union Brescia 29, Cittadella 27, Inter U23 25*, Alcione Milano 24, Pro Vercelli 22, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 19, Novara 18, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14*, Pergolettese 13, Pro Patria 12, Virtus Verona 12, Triestina -8
* una partita in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva