Champions League, i risultati al 45': City sotto in casa, Chelsea avanti a Barcellona

Sono terminati i primi tempi delle gare di Champion League iniziate alle 21.00 e valide per la quinta giornata della fase campionato: la Juventus è sotto in Norvegia contro il Bodo/Glimnt, mentre il Chelsea conduce 1-0 con il Barcellona e con i blaugrana in 10 per il rosso ad Araujo. Vincono anche Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Newcastle

Bodo/Glimt vs Juventus 1-0

27' Bolmber

Chelsea vs Barcellona 1-0

27' aut. Koundé

Borussia Dortmund vs Villarreal 1-0

45+2' Guirassy

Manchester City vs Bayer Leverkusen 0-1

23' Grimaldo

Olympique Marsiglia vs Newcastle 0-1

6' Barnes

Napoli vs Qarabag 0-0

Slavia Praga vs Athletic Bilbao 0-0

