Champions League, i risultati al 45': City sotto in casa, Chelsea avanti a Barcellona
TUTTO mercato WEB
Sono terminati i primi tempi delle gare di Champion League iniziate alle 21.00 e valide per la quinta giornata della fase campionato: la Juventus è sotto in Norvegia contro il Bodo/Glimnt, mentre il Chelsea conduce 1-0 con il Barcellona e con i blaugrana in 10 per il rosso ad Araujo. Vincono anche Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Newcastle
Bodo/Glimt vs Juventus 1-0
27' Bolmber
Chelsea vs Barcellona 1-0
27' aut. Koundé
Borussia Dortmund vs Villarreal 1-0
45+2' Guirassy
Manchester City vs Bayer Leverkusen 0-1
23' Grimaldo
Olympique Marsiglia vs Newcastle 0-1
6' Barnes
Napoli vs Qarabag 0-0
Slavia Praga vs Athletic Bilbao 0-0
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
3 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Ora in radio
Primo piano
Chivu e le critiche a Sommer: "Difendo tutti i miei giocatori. Prima o poi toccherà anche a Martinez"
Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Serie A
Serie B
Serie C
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Pronostici
Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Calcio femminile