Neres sfiora il gol dell'anno, ma il Napoli rimane in bianco nei primi 45': 0-0 col Qarabag

Dopo 45 minuti è ancora fermo sullo 0-0 il risultato della partita di Champions League tra Napoli e Qarabag al Diego Armando Maradona.

Il Qarabag si conferma scorbutico

Conte l'aveva detto alla vigilia e i fatti gli danno ragione. Lo si capisce fin dai primi minuti perché la sfida col Qarabag è a dir poco scorbutica, a maggior ragione sotto la pioggia quasi torrenziale abbattutasi sul Maradona. Di Lorenzo e compagni affrontano contro una squadra che per oltre mezzora non fa mai calciare il Napoli verso la porta e se la gioca a viso aperto, con una pressione feroce, accettando anche l'uno contro uno e lasciando quattro uomini in avanti, sempre. Anzi, la prima palla-gol è di marca azera: recupero alto - per l'appunto - di Addai e conclusione che esce di poco a lato. Gli azzurri provano ad andare un paio di volte in verticale, ma i centrali Medina e Mustafazade reggono alla grande.

Neres sfiora il gol dell'anno

Il più pericoloso del Napoli è senza dubbio Neres, che alterna tagli centrali a movimenti sulla banda. L'amico Lang, dall'altro lato, viene servito meno, nonostante le indicazioni di Conte che suggerisce ai suoi di isolarlo nell'uno contro uno. Una volta ci riesce, va sul fondo e mette un bel cross proprio per Neres. E lì il brasiliano si esalta: coordinazione pazzesca per una rovesciata da figurina, su cui il portiere Kochalski si allunga e risponde presente. Nel finale, poi, anche Di Lorenzo ha un enorme chance a tu per tu con l'estremo difensore, ma scivola sul più bello. E così il primo tempo si chiude a reti bianche.