Inter, Lautaro Martinez: "Negli scontri diretti ci sta mancando qualcosa nell'ultimo periodo"

Davanti ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Inter, a presentarsi è uno dei giocatori più rappresentativi tra i nerazzurri, Lautaro Martinez: "Se abbiamo resettato dopo il derby? Dopo la gara avevamo l'amaro in bocca per la delusione, abbiamo fatto un'ottima gara e meritavamo di più. l gruppo è comunque consapevole di aver fatto una grande partita. Adesso abbiamo votato pagina e pensiamo alla gara di domani che sarà difficile".

Cosa serve per il salto di qualità in queste grandi sfide? "In questo ultimo periodo ci sta mancando qualcosina, anche se la prestazione c'è sempre e nei momenti difficili la squadra viene fuori. Dobbiamo però stare più attenti ai dettagli che fanno sempre la differenza".

Ancora Lautaro: "Veniamo da una sconfitta nel derby e abbiamo bisogno di fare tre punti in vista poi delle ultime gare del girone che saranno difficili. Abbiamo recuperato e preparato la gara, conosciamo come giocano con Simeone che è sulla panchina da tanto tempo. L'Atletico Madrid è una squadra forte, ma cercheremo di dare fastidio con le nostre armi".