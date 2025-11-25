Sorpresa a casa Spezia: reintegrato Verde. Prende il posto dell'infortunato Zurkowski

Sorpresa in casa Spezia. L’attaccante Daniele Verde, a lungo sul mercato in estate e poi finito fuori rosa dopo che non si era trovata una sistemazione adatta, è tornato ad allenarsi con il resto della squadra venendo reintegrato in rosa dal tecnico Roberto Donadoni come riporta il sito del club ligure.

“Reduci dal giorno di riposo concesso da mister Donadoni alla squadra, Hristov e compagni si sono ritrovati questa mattina sui terreni del "Comunale" di Follo per iniziare la preparazione alla gara in programma domenica al "Picco" contro la Sampdoria. - si legge nel report del club - Dopo una prima parte dedicata all'analisi della gara di Mantova in sala video, spazio a un riscaldamento muscolare, seguito da circuiti tecnici, sviluppi offensivi e partitelle finali. In gruppo anche Daniele Verde, tornato regolarmente in gruppo dalla seduta odierna. Per domani è in programma una nuova seduta di allenamento”.

Il classe ‘96 potrebbe essere a disposizione già dal derby contro la Sampdoria nel prossimo turno di campionato. Sarà dunque lui a prendere il posto di Szymon Zurkowski che si è operato nei giorni scorsi a Barcellona e resterà fuori per oltre due mesi. Secondo le regole della Serie B in questi casi infatti si può effettuare un cambio nella lista Over e questo permette il reintegro del calciatore che ora dovrà cercare di rimettersi in pari con i compagni visto che da tre mesi si allena a parte e non gioca una gara dallo scorso 22 giugno.