Ruocco protagonista in Mantova-Spezia 4-1, è lui l'MVP del 13° turno di Serie B

Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:12Serie B
Daniel Uccellieri

È una vittoria che dà respiro, fiducia e soprattutto ossigeno alla classifica quella conquistata dal Mantova nell’ultima giornata della Serie BKT. Un 4-1 convincente, ottenuto contro lo Spezia e che porta anche la firma di Francesco Ruocco, eletto Player of the Week dopo una prestazione di rara completezza. In un momento in cui i virgiliani cercano continuità per allontanarsi dalle zone calde della classifica, il fantasista biancorosso sta diventando un punto fermo, l’uomo in grado di accendere la manovra offensiva e di cambiare l’inerzia delle gare.

Ruocco ha già messo insieme quattro gol in sei partite di questo campionato: il doppio di quelli realizzati in tutta la scorsa stagione in B, quando si era fermato a due reti in 21 presenze. Ma a colpire è soprattutto la continuità: ha segnato in quattro delle ultime cinque sfide, un dato che lo proietta in cima alle classifiche dei calciatori più prolifici tra Serie A e Serie B da metà ottobre.

La sua efficacia sotto porta è confermata anche dalla percentuale realizzativa: tra i centrocampisti con almeno cinque gol nel 2025, Ruocco è quello più preciso di tutti, con un impressionante 29%. Con la rete firmata contro lo Spezia, ha anche mantenuto la media di un gol a partita per tutto il mese di novembre, un traguardo condiviso soltanto con Østigård e Berardi, entrambi in Serie A.

Nel match del Martelli, però, il contributo di Ruocco è andato oltre la semplice finalizzazione. È stato il giocatore che ha toccato più palloni in area (sei, suo record personale in B), ha tentato cinque dribbling – meno solo di Alphadjo Cissè (Catanzaro) nell’intera giornata – e ha ingaggiato più duelli di chiunque altro in campo (11). Segnali di un calciatore sempre più centrale nello scacchiere biancorosso, chiamato non solo a finalizzare ma a costruire, inventare e trascinare.

