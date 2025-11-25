TMW Juventus sotto di un gol col Bodo/Glimt all'intervallo. Dal settore ospiti: "Fuori i coglioni"

La Juventus si trova sotto 1-0 sul campo del Bodo/Glimt, al termine del primo tempo della partita valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato di Champions League. E al duplice fischio del direttore di gara, l'olandese Makkelie, il settore ospiti - contenente circa 500 tifosi della Vecchia Signora - si è fatto sentire con un richiamo piuttosto chiaro: "Tirate fuori i coglioni", si è sentito alzarsi da parte dei sostenitori bianconeri.

