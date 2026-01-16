Napoli, quanti punti persi con le piccole. E ora c'è il Sassuolo: Conte rilancia Neres?

Non è solo uno 0-0, è un campanello che suona sempre più forte. Il pareggio interno con il Parma allunga la lista delle partite che il Napoli avrebbe potuto – e forse dovuto – trasformare in tre punti. Contro una squadra sulla carta alla portata, gli azzurri sbattono ancora contro una “gara trappola” e aggiungono un altro rimpianto a un bilancio che comincia a farsi ingombrante.

Quanti punti persi

Appena due punti raccolti nelle ultime due gare casalinghe nel momento più intenso della stagione, tra impegni ogni tre giorni e il ritorno della Champions alle porte. È l’effetto delle partite che sembrano morbide e invece si rivelano scivolose, come era già accaduto a Torino e a Udine. Il totale racconta di dieci punti potenziali lasciati per strada contro avversarie che, nelle previsioni estive, parevano alla portata. Un margine che rischia di pesare nella rincorsa alla vetta, anche se la classifica resta ancora provvisoria e il girone di ritorno è tutto da vivere.

Verso il Sassuiolo

Arrivano però segnali incoraggianti dall’infermeria. David Neres ha superato il problema alla caviglia accusato contro la Lazio ed è tornato a disposizione: contro il Parma ha messo minuti nelle gambe, entrando al 58’ e svolgendo poi un lavoro supplementare nel post-partita. Per la sfida di sabato 17 gennaio alle 18 contro il Sassuolo di Fabio Grosso - un'altra piccola, attenzione - Conte potrà contare anche sul rientro di Juan Jesus dopo la squalifica e sul ritorno dal primo minuto di Spinazzola a sinistra. In trequarti tornerà Elmas. Sul fronte recuperi, il primo a rivedersi dovrebbe essere André-Frank Zambo Anguissa: l’ex Fulham punta Copenaghen o, in alternativa, la Juventus. Il Napoli cerca risposte immediate. Perché il tempo dei bonus è finito e ora serve cambiare passo.