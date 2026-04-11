Milan-Udinese, l'MVP Atta: "Giocare in questa squadra è facile, dopo l'infortunio..."
TUTTO mercato WEB
Arthur Atta, centrocampista francese dell'Udinese, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 nella gara contro il Milan, al termine della quale è stato premiato come migliore in campo: "Forse dopo l'infortunio ho avuto paura di rifarmi male, però con i giocatori che abbiamo in squadra è facile giocare. Oggi sono contento, mi hanno aiutato e siamo contenti di questa partita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"