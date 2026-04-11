Milan-Udinese, l'MVP Atta: "Giocare in questa squadra è facile, dopo l'infortunio..."

Arthur Atta, centrocampista francese dell'Udinese, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 nella gara contro il Milan, al termine della quale è stato premiato come migliore in campo: "Forse dopo l'infortunio ho avuto paura di rifarmi male, però con i giocatori che abbiamo in squadra è facile giocare. Oggi sono contento, mi hanno aiutato e siamo contenti di questa partita".