TMW Napoli, Rrahmani a un passo dal rinnovo. Firmerà fra marzo e aprile fino al 2029

Amir Rrahmani rimarrà al Napoli ben oltre l'attuale scadenza dettata al 30 giugno del 2027. Il difensore, pur avendo un altro anno di opzione, rinnoverà con gli azzurri fino al 30 giugno del 2028, ma con un'opzione per allungare ulteriormente il contratto di 12 mesi, quindi fino al 2029, quando avrà 35 anni. Si tratterà quindi di un prolungamento a vita per il difensore centrale, uno dei pilastri della retroguardia di Antonio Conte.

Il rinnovo arriverà fra marzo e aprile, dopo che una bozza d'intesa è già stata sigillata negli scorsi mesi. Nel corso delle ultime settimane si era vociferato anche di un interessamento di Fenerbahce e Besiktas, pronte a offrire un contratto molto importante.

E l'ingaggio? Rrahmani percepirà circa 4 milioni di euro all'anno. Uno stipendio da big per confermarlo ed evitare che qualche club estero possa cercare di tentarlo nei prossimi mesi. Il kosovaro nel corso della prima parte della stagione è stato fermo per qualche settimana a causa di un infortunio muscolare al bicipite. Però nelle tre competizioni - cioè Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League - ha già raccolto 19 gettoni di presenza, confermandosi uno dei pilastri della difesa. 1650 minuti con un gol segnato contro la Lazio.