Napoli, sensazioni opposte per il recupero di McTominay e Hojlund per il PSV in Championss

Il Napoli deve fare i conti con una nuova ondata di infortuni proprio nel momento più delicato della stagione. Dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato, maturata contro il Torino, Antonio Conte si ritrova a gestire un’emergenza che rischia di condizionare anche la prossima sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven.

Gli ultimi due nomi ad aggiungersi alla già lunga lista degli indisponibili sono quelli di Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Come comunicato dal club, il centrocampista scozzese ha riportato un trauma contusivo alla caviglia sinistra, con sei punti di sutura, un infortunio che lo costringerà ai box almeno per qualche giorno. Lo stesso Conte, in conferenza stampa, ha confermato la gravità del colpo subito.

Meno preoccupante invece la situazione di Hojlund, alle prese con un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno monitorate di ora in ora, ma resta in dubbio per la trasferta olandese. Secondo La Gazzetta dello Sport, le possibilità di vedere McTominay in campo sono praticamente nulle (“Dovrebbe giocare coi punti?”, scrive il quotidiano) mentre per Hojlund c’è ancora una flebo di speranza. Conte, però, dovrà valutare con attenzione: il rischio di forzare i tempi, in questo momento della stagione, potrebbe costare caro.