Napoli, si lavora al rinnovo di Anguissa. E spunta un'ipotesi clamorosa sulla Coppa d'Africa

André-Frank Zambo Anguissa è uno dei simboli del Napoli di Antonio Conte. Il centrocampista camerunese sta vivendo un avvio di stagione straordinario: 4 gol in campionato e cinque premi da MVP nelle prime nove giornate di Serie A. Numeri che raccontano la sua centralità nel progetto azzurro e che hanno spinto il direttore sportivo Giovanni Manna ad accelerare i contatti per il rinnovo di contratto, considerato ormai una priorità assoluta in casa Napoli.

Ma sullo sfondo resta un tema delicato: la Coppa d’Africa. Tra dicembre e gennaio, infatti, Anguissa dovrebbe lasciare il club per rispondere alla chiamata del Camerun, privando Conte di uno dei suoi uomini chiave in un momento cruciale della stagione. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si apre un clamoroso spiraglio: il giocatore starebbe valutando, insieme alla società, la possibilità di rinunciare alla competizione per restare a disposizione del Napoli.

Un’ipotesi difficile ma non impossibile, che sarà valutata con estrema cautela nelle prossime settimane. In primis dal giocatore, a cui spetta la decisione finale. In ballo ci sono campionato, Champions League, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e rinnovo contrattuale. Tutto ruota attorno a lui, l’uomo che Conte considera semplicemente irrinunciabile. A riportarlo è l'edizione di oggi del Corriere dello Sport.