Napoli, solo un gol in stagione: dopo la sosta Conte vuole ritrovare il miglior McTominay

Antonio Conte va alla ricerca del miglior Scott McTominay. Il jolly del Napoli infatti è reduce da un inizio di campionato con il freno a mano tirato. Eppure l'allenatore del Napoli, giustamente, lo ha schierato in tutti gli impegni della sua squadra. Sei le presenze in campionato, due quelle in Champions League ma lo scozzese ha realizzato soltanto un gol e un assist e tutti in Serie A.Troppo poco per un giocatore che ha recitato un ruolo da protagonista nel quarto scudetto degli azzurri nella passata stagione.

Arrivato dal Manchester United nella finestra estiva di calciomercato di un anno fa, McTominay è stato subito uno dei giocatori cardine dello spogliatoio diventato presto un leader di questa squadra. Fra campionato e Coppa Italia, lo scozzese ha collezionato 36 presenze realizzando 13 reti (una nel torneo nazionale) e ben sei assist. Numeri importanti di un giocatore che è risultato imprescindibile per l'allenatore salentino.

E proprio il mister azzurro vuole cercare di recuperare al più presto il giocatore, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, a partire dagli impegni dopo la sosta di campionato. Quando il Napoli affronterà un doppio confronto insidioso contro Torino, in campionato, e PSV Eindhoven, nella terza giornata di Champions League.