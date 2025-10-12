I nuovi acquisti in Serie B - Carrarese, Hasa brilla con Calabro. E il Napoli osserva

Cresciuto nelle giovanili della Juventus, passato al Lecce prima di essere acquistato dal Napoli e ora in prestito in B a dettare legge in mezzo al campo alla Carrarese. Stiamo parlando di Luis Hasa, talento italo-albanese classe 2004, che in questa stagione, sotto la guida di mister Calabro, sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatto. In campionato ha giocato quattro partite e solo due per tutti i 90 minuti di gioco.

Gol, assist e impatto immediato

In questo lasso di tempo è stato più che mai decisivo con un gol e due assist che hanno contribuito alla vittoria con la Juve Stabia e al pareggio con il Catanzaro. La sua media voto, in base alle pagelle che TMW pubblica dopo ogni gara di Serie B, non è la migliore della squadra (in testa c'è Nicolas Schiavi, il migliore di tutta la Serie B), ma con 6,25 si attesta sul gradino più basso del podio. E se le prestazioni continueranno ad essere di questo livello, sicuramente scalerà la classifica.

Futuro azzurro nel mirino

Le sue prestazioni sicuramente non sono passate inosservate dalle parti di Napoli, con il club azzurro che crede molto nel suo talento. Con il club di De Laurentiis Hasa ha un contratto fino al 2029 e quando terminerà il prestito alla Carrarese il giocatore sarà seriamente valutato dal club azzurro.