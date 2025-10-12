Palestra racconta i segreti dell'Under 21: "Siamo uniti. Baldini è bravissimo fuori dal campo"

Protagonista dell’inizio di stagione con il Cagliari, Marco Palestra si sta prendendo anche la nazionale italiana Under 21 e oggi si è raccontato a La Gazzetta dello Sport: “Il nostro punto di forza è l’unione perché ci troviamo benissimo l’uno con l’altro. Siamo una bella squadra, sia a livello di gioco che a livello di mentalità. Mister Baldini è bravissimo, in campo e anche fuori: ci fa tanti discorsi, ci parla molto, ci fa capire tantissime dettagli che possono esserci utili”.

Lei sta esibendo una corsa devastante e una grande capacità di giocare con entrambi i piedi.

“Nei test all’Atalanta era uno dei più veloci: solo Bellanova va più forte di me, mentre nella resistenza Ederson era meglio. Per quanto riguarda il giocare con entrambi i piedi, è una cosa che ho sempre avuto ed è molto comodo”.

In Italia chi l’ha impressionata di più?

“Lautaro, Bastoni, anche Dimarco. Diciamo che l’Inter la squadra che mi ha impressionato di più per le giocate. Ma devo dire anche allenarsi con Ederson e Lookman aiuta tantissimo, sono di un altro livello”.

Perché la scelta di Cagliari?

“Ritenevo di aver bisogno di fare un anno con continuità, sento che più giochi riesco a esprimere le mie qualità. A Cagliari si sta da Dio: tifosi, compagni, allenatore, sono tutti bravi devo dire. Ho trovato un bell’ambiente”.